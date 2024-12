Intervenuto a "Cronache di Spogliatoio", Federico, ex difensore di club come lae oggi esperto di calcio, ha parlato di Adrian Bernabè, giovane centrocampista spagnolo classe 2001 in forza al Parma. Secondo Balzaretti,è un profilo ideale per i top club italiani, tra cui la Juventus, il Milan e l’Inter, evidenziando il suo talento e le sue qualità uniche. "Bernabè? È un giocatore da Juventus, da Milan, anche da centrocampo dell'Inter. Ha caratteristiche differenti rispetto ad altri centrocampisti e può rappresentare un valore aggiunto in squadre di alto livello". Un elogio importante per il giovane spagnolo.