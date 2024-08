Sky Calcio Club: Bergomi e Di Canio su Chiesa



Chiesa verso l'Inter?

Nell'ultima puntata de "Il Club" su Sky Sport, c'è stato un vivace scambio di battute ha coinvolto Paoloe Beppe, con il futuro di Federicoal centro della discussione.Durante la trasmissione,ha esordito con una battuta che ha subito acceso il dibattito: “Stanno trattando, tu lo sai, zio, non fare il furbetto…". Con queste parole,ha insinuato che ci siano sviluppi in corso riguardo al futuro di Chiesa, attualmente escluso dal progetto della Juventus.Beppe, non certo impassibile, ha risposto con una risata e un commento incisivo: “Eh sì, ormai è rottura, Chiesa andrà dove riterrà”. Le sue parole hanno confermato le voci di una separazione imminente e suggerito che il giocatore avrà la libertà di scegliere la sua prossima destinazione.Il dialogo tra i due esperti di calcio ha catturato l'attenzione del pubblico, mettendo in luce la crescente speculazione sul futuro di. La Juventus sembra ormai pronta a separarsi dal talento azzurro, e il mercato è in fermento, conche potrebbe presto rivelare la sua nuova squadra. Quale potrebbe essere? Il commento di Di Canio e la risposta di, ecco, suggeriscono la direzione Inter.





