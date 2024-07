Quando torna Berardi dall'infortunio?

Dove può andare Berardi?

Regna ancora la totale incertezza sul futuro di, attualmente fermo ai box per la rottura del tendine d'Achille, e in attesa di capire cosa ne sarà del prosieguo della sua carriera. E' difficile, infatti, ipotizzare che il classe 1994 possa rimanere alanche in Serie B. Ecco perché all'alba dei 30 anni, 'Mimmo' potrebbe finalmente optare per il salto in una big. Di seguito ecco il quadro della situazione tracciato da Calciomercato.com:Domenico Berardi si è infortunato al tendine d'Achille lo scorso 3 marzo a Verona. In seguito all'intervento chirurgico al quale si è sottoposto, il calciatore dovrà rimanere ai box per circa 6 mesi. Di conseguenza è ipotizzabile che l'attaccante tornerà arruolabile per inizio autunno, come tra l'altro ribadito dall'ad neroverde Carnevali.Sono tre, sostanzialmente, i club che per esigenze tattiche potrebbero fare più di un pensiero nei confronti dell'attaccante di Cariati. La Juventus, ad esempio, cerca esterni d'attacco per rimpolpare la batteria in dotazione a Thiago Motta. Occhio però anche al Napoli che, nel caso partisse Lindstrom, si troverebbe con una casella vuota. Anche la Roma potrebbe pensarci, soprattutto nel caso in cui De Rossi non riuscisse ad aggiungere Soulé nel suo 4-3-3.





