Secondo i dati Opta, Domenicosi conferma uno dei rigoristi più affidabili in Europa. Dal suo esordio in Serie B nella stagione 2012/13, Berardi ha messo a segno ben 48 gol su calcio di rigore, piazzandosi tra i migliori in questa speciale classifica. Soltanto Cristiano Ronaldo (63) e Ciro Immobile (52) hanno realizzato più gol dal dischetto nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni. La capacità di Berardi di mantenere la calma e la precisione nei momenti decisivi lo rende un vero e proprio "cecchino" dal dischetto, una risorsa fondamentale per la sua squadra e un modello di efficienza in questo fondamentale.