La vecchia conoscenza della Juventus Beppeha parlato ai microfoni di SkySport a margine dell'apertura del calciomercato, con la cerimonia che si è tenuta a Rimini. Le sua parole:- "La Juventus sarà tra le pretendenti per lo Scudetto? Lo è sempre stata. La Juventus bisogna annoverarla sempre tra le pretendenti allo scudetto. Poi ci sono dei momenti in cui non raggiungi obiettivi, ma nella griglia delle pretendenti assolutamente si. Lo scorso anno una guerra verbale tra Inter Juventus? Fanno parte del calcio, meno male che ci sono".