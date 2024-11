Secondo La Gazzetta dello Sport, Rodrigoha visitato i suoi ex compagni di squadra prima della partita di Champions League tra Aston Villa e, terminata 0-0. Approfittando della vicinanza tra Birmingham e Londra, con meno di tre ore di distanza, l’ex centrocampista bianconero ha colto l’occasione per incontrare la squadra. Bentancur si è recato infatti al Park Regis Hotel, dove la Juventus era ospitata, per salutare i giocatori e lo staff prima dell’importante match europeo. Un gesto che ha confermato il buon rapporto e l’affetto che lega il calciatore alla sua ex squadra.