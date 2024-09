Benevento-Juventus Next Gen: le pagelle

Tante insufficienze e pochissimi a salvarsi nella disfatta dellabianconeri perdono 4-1 e rimangono nelle ultime posizioni della classifica. Di seguito le pagelle della partita.Daffara (6): fa quello che può, para il rigore e sul quarto goal riesce a salvare prima della ribattuta di Simonetti. I quattro goal subiti nonostante la sua prova sono la fotografia del momento.Perotti (4): causa ingenuamente il rigore del pareggio, poi è disattento sul secondo goal e per finire la serata prende giallo dopo un accenno di rissa. Montero lo toglie all'intervallo. (Dal 46' Anghelé 5,5, Montero lo schiera da esterno nel 4-4-2, non riesce però a dare una svolta ai bianconeri)Scaglia F. (5): non il peggiore del reparto arretrato ma comunque insufficiente. Troppa fragilità difensiva.Gil (4,5): non si salva nel disastro difensivo della Juve e ci aggiunge anche troppe imprecisioni in fase di costruzione.Cudrig (5,5): parte con una buona intraprendenza che svanisce con il passare dei minuti. Esce per un problema fisico. (Dal 75' Puczka s.v)Peeters (5): la diga in mezzo al campo decisamente non funziona. E lui è lì in primis per fare quello.Palumbo (6): ha il merito di portare in vantaggio la Juve con il "regalino" di Nunziante.Comenencia (5): i bianconeri non ci provano neanche a sfondare dalla sua parte, pochissimi palloni toccati dall'esterno. E anche questo è un segnale preoccupante per Montero.Papadopoulos (5): ci si aspetta qualche invenzione dai suoi piedi, arrivano quasi solo errori, anche banali. (Dal 60' Macca 6, entra in un momento in cui la Juve sembra aver già staccato la spina)Afena Gyan (5): fatica e tanto, spreca una buona occasione allungandosi il pallone, anche lui ammonito nel primo tempo e sostituito. Non si è ancora inserito in questa squadra. (Dal 46' Guerra 6: almeno prova a fare qualcosa anche quando la partita ormai è segnata. Va vicino al goal con una conclusione dal limite dell'area).Semedo (5,5): sulla stessa onda di Afena Gyan, anche se a differenza del compagno non ha mai sui piedi una chance per provare ad incidere. (Dal 60' Da Graca 5,5, se Montero sperava di avere qualcosa in più dall'attaccante, la risposta non c'è stata).Montero (4,5): la partita era complicata, così però è un po' troppo. La Juve non sfrutta quel pizzico di fortuna nel goal del vantaggio, anzi. Da lì in poi la squadra si sgretola. E in difesa i bianconeri sono tornati quelli di inizio stagione.