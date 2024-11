Italia, Locatelli titolare? Le ultime

Questa sera l'scenderà in campo contro il Belgio per la gara di Nations League. Il commissario tecnico ha convocatodopo l'infortunio di Ricci. Il centrocampista dellanon andava in Nazionale dallo scorso marzo, ma scenderà in campo contro il Belgio?Uno dei dubbi di Spalletti era proprio in mezzo al campo, tra Locatelli e Rovella. Per il giocatore della Lazio è la prima convocazione nella Nazionale maggiore e si candida a giocare da titolare. L'ex Juve è favorito su Locatelli, con quest'ultimo che sarebbe il primo cambio per Rovella a partita in corso.