Bayern Monaco-Juventus Women, le pagelle

Esce sconfitta la Juventus Women per mano del Bayern Monaco. Bianconere già aritmeticamente fuori dalla Women's Champions League prima di scendere in campo in questa gara che sulla carta era compresa. Queste le nostre pagelle:- poteva fare di più, sul primo goal il pallone sembrava tra i suoi guantoni ma poi le scappa.il terzo goal è quasi totalmente responsabilità sua, si fa saltare con una facilità disarmante da Buhl, peccato.S.V.avvia un duello personale con Damnjanovic, fa a sportellate fino alla fine.si fa sorprendere con troppa leggerezza da Harder per il raddoppio, superficiale.sbaglia tutto. Si fa saltare con troppa facilità e spinge poco sulla corsia, in netta difficoltà, su tutti i fronti.non riesce a dare la spinta sperata.l'unica a provarci quando le bianconere sono in difficoltà, scheggia anche la traversa.richiama le compagne all'attenzione in più frangenti, chiede di lottare sempre ed ancora, senza arrendersi ed è quello che serve. Dal 73' SCHATZER S.V.troppa, la facilità con cui si fa sorprendere. La miglior condizione sembra ancora lontana.un primo tempo brillante, un ruolo inedito. Cala con il passare dei minuti.lotta, sempre e tanto. Si spende sempre per la squadra, ma in avanti non è mai pericolosa.S.V.Una sì, una no. Se contro la Lazio era stata decisiva conquistandosi la titolarità questa sera sembra quasi assente.frizzante, aggiunge brio alla manovra quando le motivazioni sembravano calate, linfa.difficile tenere alta la guardia sapendo di essere già aritmeticamente eliminati, la Juventus crolla con il passare dei minuti. Forse però il divario con le big europee è ancora troppo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui