Le parole di Andreaa Fanpage:STAFF DI SARRI - "Quella con Sarri è stata un’esperienza interessante che mi ha fatto capire il mondo dall’altra parte anche se era un momento della mia vita nel quale dovevo staccare completamente, non ci stavo con la testa. Ho scelto di non continuare per queste mie indecisioni personali. Poi ci sono altre cose, sulle quali non torno su, che mi hanno fatto capire come è diverso il mondo oltre a fare il calciatore".COSAA FA OGGI - "Insieme ad altri due soci, uno è Marco Materazzi, abbiamo aperto una Academy di padel a Perugia, è un centro davvero molto bello. Ci sono 30-40 ragazzi che si stanno allenando. E ora faccio prevalentemente il papà tassista. Sto dietro ai miei figli, cosa che ho fatto poco quando giocavo e poi mi dedico alle mie attività di business. Ho un’attività vitivinicola in Sicilia, una volta al mese sono giù. Se ho mai pensato di allenare? Ho preso il patentino, poi per una sorta di non so cosa, non ho mai fatto il passo, non mi sono mai lanciato. È un’esperienza che vorrei provare e non so bene se ne sia capace o meno, per questo vorrei provare".