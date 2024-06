Andreapotrebbe iniziare una nuova avventura alla Fiorentina, una squadra che ha sfiorato da calciatore e affrontato numerose volte da avversario. Ora, potrebbe finalmente unirsi alla società viola, ma questa volta in un ruolo diverso: come allenatore nel settore giovanile.Secondo quanto riportato da ‘FirenzeViola’, Barzagli è considerato per un posto da allenatore delladella Fiorentina. La società sta ristrutturando il suo settore giovanile, e tutte le panchine delle varie formazioni Under saranno affidate a nuovi allenatori. Tra i candidati più interessanti c'è proprio Andrea Barzagli, che ha già ricevuto un sondaggio dalla Fiorentina.La Fiorentina apprezza Barzagli per le sue idee di calcio e il suo entusiasmo per iniziare questa nuova sfida. Inoltre, Barzagli è considerato adatto per il ruolo anche per i suoi valori umani.Se Barzagli dovesse davvero unirsi alla Fiorentina, ritroverebbe anche suo figlio Mattia, classe 2010, che da settembre sarà promosso nell'Under 15 viola. Barzagli ha spesso seguito da vicino le partite del figlio al Viola Park, dimostrando un forte legame con la società e il settore giovanile.