è da oggi un nuovo giocatore dell'. Il centrocampista argentino, reduce da una stagione in prestito al, prenderà una strada differente da quella della. Ingaggiato dai bianconeri nell'estate del 2020, ha avviato il proprio percorso in quel di Torino partendo dalla, formazione nella quale è cresciuto in maniera esponenziale prima di debuttare in prima squadra. Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, il classe 2001 ha voluto salutare il popolo bianconero:"È arrivato il momento di dire addio ad un club che mi ha sempre dato la sua fiducia, sono molto orgoglioso di aver fatto parte di un'istituzione importante come la Juventus. Voglio salutare in particolare tutti i miei colleghi, staff e enti tecnici che mi hanno fatto crescere e migliorare giorno dopo giorno. Grazie mille ai fan per il supporto che mi hanno dato fin dal primo giorno. I momenti vissuti rimarranno sempre nel mio cuore".