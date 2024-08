Soltanto pochi mesi fa,diventava un giocatore dell'- al pari di- nel computo dell'affare che ha portato allail centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Tuttavia, nel corso dell'estate, i due ex bianconeri non hanno pienamente convinto il tecnico Unai Emery. Di conseguenza, ecco profilarsi il più clamoroso e inaspettato degli scenari: la cessione in prestito. Per entrambi. Se Iling-Junior è già ufficialmente diventato un calciatore del Bologna, secondo quanto riferito da Relevo su Barrenechea si starebbe intensificando l'interesse da parte del Valencia. Il club spagnolo, infatti, starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo in prestito secco sino al termine della stagione.