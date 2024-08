Il giornalista Gianniha rivelato, tramite il suo canale YouTube, un retroscena di mercato riguardante la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un vice per Dusane hanno mostrato interesse per Armando, attaccante del Chelsea. La Juventus ha già avviato i primi contatti con il club inglese per esplorare la possibilità di un trasferimento. Il Chelsea sarebbe incline a cedere Broja a titolo definitivo, mentre la Juventus preferirebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto, cercando una soluzione più conveniente.