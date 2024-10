Come riportato dall'edizione odierna de La Stampa, a causa della lunga assenza di Zapata, il Torino potrebbe considerare di intervenire sul mercato degli svincolati. Tra i nomi che si sono fatti avanti per proporsi al club granata c'è quello di Mario, classe 1990. L’ex attaccante di Inter e Milan è attualmente senza squadra dopo aver concluso la sua seconda esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor, dove ha realizzato 7 gol in 16 partite. Balotelli si sta allenando individualmente a Brescia da qualche settimana e ha già rifiutato alcune offerte provenienti dall'estero, dichiarando di voler tornare in Serie A.Oltre a Balotelli, il Torino potrebbe monitorare altri nomi interessanti. Tra questi spicca Wissem Ben Yedder, anche lui classe 1990, attualmente senza contratto dopo aver lasciato il Monaco. Su di lui pende tuttavia un’indagine relativa a un’accusa di violenza sessuale, che potrebbe influenzare la sua disponibilità. Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Eric Choupo-Moting, ex Bayern Monaco, classe 1989, e l'ex Udinese Isaac Success, classe 1996, che nella scorsa stagione di Serie A ha disputato 27 partite, segnando una sola rete.