Turchia, Yildiz titolare contro l'Austria?

L'ultimo ottavo di finale di Euro2024 andrà in scena questa sera tra Austria e Turchia (ore 21). La vincente sfiderà una tra Olanda e Romania (in campo alle 18). Occhi puntati sulla squadra di Vincenzo Montella, ovviamente per la presenza di Kenan Yildiz. Il classe 2005 sarà titolare questa sera contro l'Austria?Yildiz fino ad ora ha giocato dal primo minuto due partite su tre del girone. Montella punta sul talento della Juventus e Kenan è atteso da titolare anche negli ottavi di finale con l'Austria. Yildiz dovrebbe essere schierato da esterno sinistro nel 4-2-3-1 del tecnico italiano. Yildiz è l'unico giocatore della Juventus ancora presente ad Euro2024 visto che Rabiot da ieri non è più un tesserato bianconero.