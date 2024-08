Atletico Madrid-Juventus: la formazione bianconera e le idee di Thiago Motta

Rieccoci, dunque. Alla prova del campo, che poi è sempre quella più importante, bella, vibrante. Latorna a giocare dopo il test in famiglia del 6 agosto e lo fa controdel Cholo Simeone. Era capitato anche due anni fa, doveva tenersi a Tel Aviv e alla fine si disputò alla Continassa. Non andò proprio perfettamente, tutt'altro: finì 4-0 per i colchoneros, con due gol e mezzo di Alvaro Morata.Ecco: stavoltanon ci sarà, è passato al Milan e tra un po' inizierà a diventare a tutti gli effetti un avversario bianconero. Ma ci penseremo a tempo debito. Nel frattempo, le idee di Thiago si concentrano sulle prove generali per il. E in generale il mister sembra intenzionato a confermare quanto visto con la Next Gen. Cioè: quel 4-1-4-1, e Fagioli al momento fuori dall'undici iniziale.