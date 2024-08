Come confermato da Tuttosport, i discorsi per il rinnovo di contratto disono stati rinviati alla fine del mercato. Troppo ampia, al momento, la distanza tra la proposta di ingaggio della(1 milione di euro) e quelle del suo entourage, ora guidato dal padre, che punta al triplo. Rimandata anche l'assegnazione della maglia numero 10, mentre i bianconeri si aspettano da lui una conferma importante sia in Serie A che in Champions League. La prima occasione per vederlo in azione arriverà già domani nell'amichevole con l', in cui partirà da titolare come non aveva mai fatto finora in questa pre season.