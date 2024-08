Luca Percassi, a DAZN, parla così dell'addio di Koopmeiners."Giochiamo contro la squadra campione d’Italia, la più forte del campionato. Ci arriviamo con qualche defezione per tutta una serie di motivi, con qualche giocatore indisponibile, però sicuramente daremo il massimo nella speranza di avere tutta la rosa a disposizione dopo la pausa per le nazionali”.- "Beppe è il miglior dirigente italiano in assoluto e prima di tutto è un amico. Ogni volta che ti confronti con lui su varie tematiche capisci l’esperienza maturata e il livello dirigenziale che ha. Per noi è un grande privilegio potersi confrontar. La sua storia è il suo presente parlano per lui, è una figura unica nel panorama italiano ed europeo".- “Sì, diciamo che quest’estate ci siamo trovati di fronte a delle situazioni inaspettate. La prima e più spiacevole è stata l’infortunio di Scamacca, che è stata veramente una sfortuna. Abbiamo lavorato per rinforzare la squadra, il nostro obiettivo era tenere tutti i giocatori più importanti della rosa. Purtroppo non è stato possibile per le note vicende e questa è una cosa che ci rammarica molto”.