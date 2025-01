Quella che va agli archivi al Gewiss Stadium è una prima frazione di gioco che non ha regalato tantissime emozioni. Atalanta e Juventus hanno provato a tenere alti i ritmi pur senza creare grossi presupposti per scalfire entrambi i portieri. Un copione senza eccessive divagazioni, dunque, quello che si è visto nei primi quarantacinque minuti di Bergamo, scanditi da una situazione di sostanziale equilibrio tra i 22 in campo. Di seguito andiamo a scoprire i top e i flop della prima frazione di gioco.