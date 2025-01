Koopmeiners, le parole di Percassi

Come da attesa, il tifo atalantino dimentica e non lascia passare nulla a Teun. Il centrocampista olandese, infatti, è stato beccato dallo stadio con fischi e sfottò. Di lui, poi, ha parlato Lucaa Dazn.Nel corso del match, entrambe le curve del Gewiss hanno intonato cori contro Koopmeiners. E' comparso anche unos striscione di insulti.Luca Percassi a Dazn:KOOPMEINERS – La storia che ci ha legato a Koop è stata molto positiva poi finita in un modo che probabilmente l’Atalanta non meritava. Penso però che il giocatore sia molto forte e importante e darà sicuramente un contributo importante alla Juventus nel presente e nel futuro.