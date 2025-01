Il 14 gennaio lascende in campo per recuperare il match di campionato contro, inizialmente rinviato a causa della partecipazione dei bianconeri alla Supercoppa Italiana. La sfida, che si disputerà allo stadio Gewiss di Bergamo, vedrà il fischio d'inizio alle ore 20:45. Un appuntamento importante per la squadra di Thiago Motta, che dovrà affrontare un avversario determinato a risalire la classifica dopo un passo falso contro l'Udinese. In casa bianconera, l’obiettivo è ottenere un risultato positivo per proseguire nel cammino di riscatto, in vista della seconda parte della stagione.1 Perin4 Gatti5 Locatelli8 Koopmeiners10 Yildiz11 Gonzalez15 Kalulu16 McKennie17 Adzic19 Thuram21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula