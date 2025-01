Corriere dello Sport - Giuntoli insieme a Gasperini e D'Amico dopo Atalanta-Juventus: tre obiettivi per l'estate

Chissà se il pareggio per 1-1 traha accontentato tutti; i bianconeri che hanno risposto positivamente alle ultime difficoltà e la dea, che era in svantaggio e almeno ha evitato una sconfitta dolorosa. Probabilmente ci avranno scherzato su nel post partital dirigente della Juventus, come riporta il Corriere dello Sport, è rimasto a cena a Bergamo ed ha incontrato il tecnico dell'Atalanta e il direttore sportivo. Non un qualcosa di concordato, si legge, visto che all'inizio non erano allo stesso tavolo, salvo poi incominciare a parlare e chissà se sia stato tirato in mezzo anche il mercato.

La Juventus in casa Atalanta continua a guardare con attenzione dopo l'acquisto di Koopmeiners l'estate scorsa. E ci sono tre profili in particolare che piacciono al club bianconero, ovveroTutti discorsi che comunque non riguarderebbero il mercato di gennaio ma solo quello della prossima estate.Il centrocampista brasilianoha due anni e mezzo di contratto e riferisce il quotidianoNon è cedibile a gennaio, ma per i canonici 60 milioni estivi potrebbe salutare a giugno". La Juve già un anno fa aveva chiesto informazioni per lui, è un giocatore che da tempo piace.In difesa nei radar (non da oggi) c'è Scalvini. "Nell'ultimo periodo è stato frenato dall'infortunio che ha subito a metà 2024, al legamento crociato, dovendo rientrare dopo mesi lontano dai campi: complice lo stop di Kossounou diventerà fondamentale nella seconda parte di annata, in più la valutazione è difficile da parametrare perché due anni fa sono stati rifiutati 35 milioni da parte di Inter e Paris Saint Germain. Ha un accordo ancora molto lungo, fino al 2028".Il centravantiil cui futuro alla Juve è sempre più in bilico. L'Atalanta lo ha pagato 22 milioni, adesso servirebbe un'offerta molto più alta, prezzo dai 45-50 milioni in su, scrive il Corriere.