Aston Villa-Juventus, il programma della vigilia

Ore 11.00 Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11.00 alle 11.15) presso JTC Continassa

Ore 16.40 Walk around squadra presso Villa Park – Birmingham

Ore 17.00 Conferenza Stampa con l’allenatore e un giocatore presso Villa Park – Birmingham

Archiviato lo 0-0 di San Siro contro il Milan, la Juventus scenderà in campo mercoledì sera al Villa Park di Birmingham per la sfida di Champions League contro l'. Di seguito andiamo a scoprire il programma della vigilia della gara valevole per la quinta giornata della fase campionato.