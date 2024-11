Aston Villa-Juventus Primavera, il commento di Magnanelli

Il tecnico della Juventus Primavera Francesco Magnanelli ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria per 2-0 sull'Aston Villa valsa il passaggio del turno. Il suo commento:"Sono molto soddisfatto per la partita che abbiamo disputato oggi e, ovviamente anche per il risultato ottenuto. Oggi hanno trovato spazio diversi ragazzi che avevano giocato meno in questi mesi e la loro prestazione è stata davvero soddisfacente. Mi è piaciuto il modo in cui la squadra ha interpretato la gara, in un modo pressochè perfetto per atteggiamento, spirito, unità d'intenti, voglia di lavorare insieme e sacrificio. Penso che sia stata una delle migliori partite della stagione, se non addirittura la migliore, per quanto riguarda gli aspetti citati prima. Abbiamo giocato contro un'avversaria forte, che poteva contare su alcuni elementi di notevole spessore, di conseguenza i complimenti ai miei giocatori valgono ancora di più. Ora cercheremo di recuperare il prima possibile le energie perchè ci attenderà un'altra gara dura nel week-end, contro il Sassuolo che in questo momento è in testa alla classifica del Primavera 1".