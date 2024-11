Ancora uno 0-0. Che stavolta però ha un sapore diverso, che stavolta suona proprio in maniera differente. Lamette un altro mattoncino in Champions, e si avvicina alla qualificazione - basterà vincere tra Brugge e Benfica, o magari col City per assicurarsi i playoff -, andando pure a un passo dal portarla a casa. Magico, il Dibu, su quel colpo di testa che va a un millimetro dalla porta.Così è e così non poteva non essere: la sensazione dal Villa Park è che la Juve abbia fatto comunque il massimo nelle condizioni in cui versava.