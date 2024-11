Aston Villa-Juventus, i precedenti

Domani la Juventus partirà per Birmingham dove mercoledì sera scenderà in campo per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. Una sfida decisamente non semplice quella che attende i ragazzi allenati da Thiago Motta. Tuttavia, guardando i precedenti tra le due formazioni il dato fa sorridere i bianconeri.Le due formazioni, infatti, si sono affrontate in Coppa dei Campioni in un doppio incrocio, nell’annata 1982/1983. Doppio incrocio che ha visto i bianconeri ottenere due vittorie ai quarti di finale di quell’edizione superando gli inglesi 1-2 in trasferta e, successivamente, 3-1 in casa.