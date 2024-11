Aston Villa-Juventus: la squadra arbitrale

Designata la squadra arbitrale del match di mercoledì sera tra, valido per la quinta giornata di Champions League.A dirigere la sfida in programma a Birmingham alle 21.00 sarà lo spagnolo, coadiuvato dai due assistenti Diego Barbero e Angel Nevado. Il quarto uomo sarà Juan Martínez Munuera, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Alejandro Hernandez e Guillermo Cuadra.Per i bianconeri, al momento all'undicesimo posto nella maxi classifica della competizione a quota sette punti, sarà una partita importante e delicata, ma del resto anche per gli inglesi, che però hanno due punti in più.