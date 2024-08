Convocati dell'Atlético Madrid

ha annunciato questo sabato la lista dei convocati di Diego Pablo Simeone per la partita amichevole di domenica contro la, che si giocherà in Svezia. Sarà l'ultimo incontro prima della prima giornata della Liga, nella quale la squadra rojiblanca affronterà il Villarreal CF a La Cerámica. La lista, composta da 22 giocatori, presenta molte sorprese e assenze importanti.La prima sorpresa è l'assenza di Jan Oblak. Il portiere sloveno non ha giocato neanche una partita di pre-stagione dopo essere tornato infortunato dall'Europeo. Anche se manca più di una settimana all'inizio del campionato, la presenza del portiere a La Cerámica è incerta.Non parteciperanno nemmeno José María Giménez e Nahuel Molina, che sono stati tra gli ultimi a unirsi alla preparazione pre-stagionale e inizieranno il campionato senza aver giocato nessun amichevole.Nella lista degli assenti ci sono altri cinque giocatori che, a giudicare dalla convocazione, sembrano destinati a partire:Particolarmente rilevante è l'assenza dei primi due, che finora avevano partecipato a tutte le partite di pre-stagione della squadra rojiblanca.Sono invece presenti Rodrigoe Antoine, così come i nuovi acquisti Robine Alexander. Anche Giuliano, tornato dai Giochi Olimpici, e Joao Félix, che è stato titolare negli ultimi due amichevoli. Non è ancora presente Conor Gallagher, in attesa dell'ufficializzazione del suo arrivo. Assente anche, che in teoria arriverà lunedì a Madrid.: Horatiu Moldovan, Antonio Gomis e Dani Rubio.: César Azpilicueta, Axel Witsel, Reinildo Mandava, Robin Le Normand, Ilias Kostis e Dani Muñoz.: Rodrigo de Paul, Koke, Samuel Lino, Marcos Llorente, Rodrigo Riquelme, Taufik, Javi Serrano e David.: Antoine Griezmann, Ángel Correa, Alexander Sorloth, Joao Félix e Giuliano Simeone.