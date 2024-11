Come spiega La Repubblica, alle 19.00 ha preso il via un'per discutere il ricorso contro la riforma dello Statuto della FIGC , approvata lo scorso 4 novembre. Undici club, però, hanno comunicato che non lo appoggeranno: si tratta di, Inter, Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia. Le società in questione non vogliono più fare la "guerra" alla Federcalcio di Gabriele Gravina e così lasciano in minoranza le altre società guidate dai presidenti Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis: Cagliari, Empoli, Genoa, Lecce, Milan, Torino e Verona, oltre appunto a Lazio e Napoli.