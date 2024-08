Secondo il Corriere dello Sport, laè alla ricerca di un leader di centrocampo capace di impostare il gioco e aggiungere qualità.Melo dellaè una possibilità, da non escludere nonostante l'ingaggio, dato che il club bianconero potrebbe partecipare al contratto. Tuttavia, Palladino cerca un giocatore con caratteristiche diverse. Daniele Pradè e il suo team stanno continuando a monitorare Sandi Lovric, nonostante il suo costo elevato, così come Edoardo Bove. Cesare Casadei, invece, è considerato un'opzione per gli ultimi giorni di mercato, a condizione che il Chelsea accetti un prestito.