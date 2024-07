Arthur, due scenari possibili: la situazione

Arthur è tornato a Torino, ha svolto le visite mediche di rito ma la sua permanenza alla Juve sarà solo momentanea. Il club infatti come prevedibile ha comunicato al brasiliano che non fa parte del progetto. La Juventus è davanti ad un bivio per Arthur. Due scenari possibili.La situazione di Arthur è complicata per l'aspetto economico. La Juve ha davanti un bivio, o fare l'ennesimo prestito che è la soluzione più percorribile pagando buona parte dell'ingaggio o accettare una minusvalenza a bilancio. Sarebbe un rosso profondissimo ma con quest'ultimo scenario la Juve chiuderebbe definitivamente questa situazione che si porta avanti ormai da diverse stagioni.