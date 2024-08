La situazione Arthur



La situazione Kostic



La situazione Djalò

Tema esuberi. Quanti ne restano? Dopo la definizione dell'affare, toccherà adesso ade naturalmenteè rientrato a Torino dopo aver terminato il suo prestito alla. Nonostante l'interesse del, il centrocampista brasiliano ha finora rifiutato la proposta di trasferimento, preferendo valutare altre opzioni. La sua volontà di restare potrebbe complicare i piani della, che potrebbe cercare altre soluzioni per alleggerire la propria rosa.Nel frattempo, l'esterno serbo Filipè finito nel mirino del Southampton, club che milita in Championship e cerca rinforzi per puntare alla promozione. Tuttavia, Kostić ha manifestato la sua intenzione di rimanere alla Juventus, nonostante l'interesse inglese. Il giocatore sembra deciso ala sua avventura in Serie A, contribuendo con la sua esperienza e il suo talento alla causa bianconera.Infine, la permanenza di Tiagopotrebbe rivelarsi cruciale per i piani di. Con una rosa relativamente corta nel ruolo di difensore centrale, Djaló potrebbe giocare un ruolo importante nella strategia del tecnico bianconero. La sua presenza potrebbe offrire una maggiore stabilità e opzioni tattiche per la squadra, soprattutto considerando le esigenze del reparto difensivo.



