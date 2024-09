Juventus, la situazione di Arthur

Niente da fare. Nemmeno dal mercato greco e da quello turco - salvo super sorprese dell'ultima ora, per questo secondo caso - è spuntata una possibile destinazione per, destinato quindi a rimanere alladove però è sulla lista degli esuberi fin dal momento del suo rientro dal prestito alla Fiorentina. Il brasiliano, dunque, sarà ancora in bianconero ma pur sempre "a tempo", in sostanza per i tre mesi o poco più che separano questa prima parte di stagione da gennaio, quando per lui ricomincerà la ricerca con la possibilità di tornare in: allora, infatti, nel Paese sudamericano si sarà nel pieno del mercato più "caldo", quello in cui le squadre programmano gli investimenti più pesanti in vista della stagione successiva.Stando a Gazzetta.it, nel prossimo futuro Arthur farà dunque parte del blocco di centrocampisti della Juventus (che lo ha anche inserito nella lista per la Serie A e la Champions League), anche se difficilmente troverà spazio. L'obiettivo, alla Continassa, è sempre quello di cederlo appena possibile, per liberarsi di un ingaggio da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus: è il terzo più alto della rosa, insieme a quello di Douglas Luiz e dietro a Gleison Bremer e Dusan Vlahovic. Decisamente troppo…





