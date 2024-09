Il futuro di Arthur: due opzioni possibili

La Juventus non è riuscita, nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, nell'intento di cedere il brasiliano Arthur. Il centrocampista ex Barcellona, approdato in bianconero nell'estate del 2020, non ha mai convinto dal momento del suo approdo a Torino. Tra un rendimento non propriamente all'altezza e diverse problematiche di natura fisica, il feeling non è mai sbocciato. Nel corso dei suoi quattro anni a Torino, il calciatore ha maturato anche due esperienze con Liverpool e Fiorentina, ma alla fine il calciatore è sempre tornato alla base.Thiago Motta in conferenza stampa è stato chiaro: Tiago Djalò, Filip Kostic e, appunto, Arthur rimangono sul mercato e fino a quando sarà possibile il club. Il classe 1996 sembrava ad un passo dal Napoli, ma alla fine l'affare non si è concretizzato. Di conseguenza il calciatore è rimasto a Torino in attesa di collocazione.Una nuova avventura che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta: secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Arthur sta valutando un paio di proposte dalla Turchia e dal Brasile, ma non è escluso che nel frattempo possano arrivare altre offerte: il mercato in entrata in Brasile finisce lunedì 2 settembre - così come anche in Arabia Saudita e Portogallo. C'è un po' più di tempo, invece, per aprire qualche spiraglio verso la Turchia: lì il mercato chiude il 13 settembre.





