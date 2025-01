Mikelnon fa mistero delle intenzioni dell’Arsenal per questa sessione di mercato: "Un nuovo attaccante? Lo stiamo cercando", ha dichiarato il tecnico spagnolo, confermando il ruolo attivo dei Gunners. La necessità di un rinforzo offensivo è stata resa evidente dai numerosi infortuni che hanno colpito il reparto avanzato, incluso l’ultimo stop di Gabriel Jesus, che potrebbe restare fuori a lungo.Con l’obiettivo di mantenere competitiva la squadra, Arteta ha preparato una lista di possibili rinforzi per gennaio. Tra i nomi che circolano spiccano Alexander Isak, attaccante del Newcastle, e Viktor Gyökeres, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Ma la suggestione più intrigante è quella che porta a Dusan Vlahovic.