Laè ancora a caccia della sua prima vittoria contro una squadra inglese. Finora, le bianconere hanno collezionato risultati amari nei confronti con i club della FA Women’s Super League. Oltre ai precedenti contro l’Arsenal, si ricordano le sfide della fase a gironi della Champions League 2021/2022 contro il Chelsea. In quell’occasione, la Juventus perse per 1-2 a Torino nella seconda giornata, mentre riuscì a strappare uno 0-0 in trasferta, a Kingston, alla quinta giornata. La mancanza di successi contro squadre inglesi resta un obiettivo da conquistare per il club torinese, desideroso di imporsi su nuovi palcoscenici.