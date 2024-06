Dopo il pareggio contro la Croazia, Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha commentato la prova dell'Italia e in particolare di Federico Chiesa subentrato nel secondo tempo: "Chiesa, ogni volta che entra in possesso del pallone, sembra che debba spaccare il mondo e poi, invece, non combina granché". L'ex tecnico del Milan e della nazionale ha poi aggiunto: "ha grandi qualità che deve imparare a sfruttare meglio. Ma in generale è tutta la Nazionale che deve credere di più in se stessa". Su Riccardo Calafiori invece: " Mi è piaciuta moltissimo l’azione di Calafiori che ha portato al gol del pareggio. Un’azione fatta con personalità, con coraggio, con tecnica. Ecco, è da qui che si deve ripartire"