L'ex commissario tecnico dell'Italia, Arrigoha parlato al Corriere della Sera dando la sua versione e la sua spiegazione sul flop dell'Italia di Lucianoagli Europei- "Il problema non sono gli stranieri, ma gli stranieri mediocri. Tolgono spazio ai giovani italiani senza accrescere il livello, anzi lo abbassano. Rileggete la storia: ogni volta che abbiamo favorito l’invasione di giocatori dall’estero, l’Italia è andata in difficoltà".- "Il problema è alla base. Servono allenatori che guardano al futuro. Serve formare i maestri, soprattutto nei settori giovanili, nelle scuole calcio".- "Altrimenti succede come l’altra sera: professionisti strapagati che non sanno cosa fare col pallone tra i piedi".