Arrigoha concesso un'intervista a Il Messaggero commentando la nuova Juventus di Thiago Motta. Le sue parole:"Motta è molto bravo e lo dico perché sono andato a vedere i suoi allenamenti a Bologna. Ci sono però due questioni da considerare: sta affrontando queste prime partite con giovani non ancora formati, che magari ritengono facili situazioni che non lo sono. E poi, la Juventus storicamente non ha mai toccato vette eccelse di gioco. C'è da vedere se la nuova dirigenza, che non conosco, gli consentirà di lavorare alla sua maniera. In passato la Juve ha vinto per la potenza economica e politica, non per il gioco".