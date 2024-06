L'ex giocatore del Napoli Salvatoreè intervenuto ai microfoni di 1Station Radio. Questo il suo commento sull'asse di mercato tra Napoli e Juventus che al momento sembra essersi infiammato:- "Io credo che le situazioni Di Lorenzo e Kvara rientreranno. Giovanni è un bravissimo ragazzo e una persona intelligente, penso che i dissapori verranno chiariti e tornerà ad essere il grande capitano che è stato per il Napoli. Sarebbe perfetto in un 4-3-3, ma io lo vedo bene anche come seconda punta nel 3-5-2, che penso che questo sia il modulo che adotterà Conte".