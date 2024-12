Almanca un vero sostituto di Mohamed, e secondo il tecnico Slot, la causa di questa carenza sarebbe legata anche agli infortuni. Il coach ha riconosciuto che la squadra dipende molto dal talento egiziano, e che forse lo sta "spremendo un po' troppo" in alcune partite. Tuttavia, Slot ha anche evidenziato che l'assenza di Federico, che avrebbe potuto offrire una valida alternativa, ha complicato ulteriormente la situazione. Senza un giocatore in grado di sostituire Salah in modo efficace, la squadra si trova in difficoltà nel gestire i suoi impegni più intensi.LE PAROLE - "Forse è vero che dipendiamo troppo da lui, che lo stiamo spremendo un po’. Ma a causa degli infortuni di Federico Chiesa non abbiamo veramente un sostituto di Salah".