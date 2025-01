Le parole di Arnein conferenza stampa:- "Non si tratta solo di lui quando parliamo del fatto che ha un tempo di gioco limitato, ma anche di altri. Per quanto riguarda Federico però sicuramente ha a che fare con il modo in cui è arrivato, gli altri si stavano già allenando molto e abbiamo dovuto migliorare la sua forma fisica. Ci sono una serie di motivi per cui non ha ancora giocato molto, ma aspettiamo e vediamo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se sarà in grado di aiutarci. La seconda metà di stagione è ancora più importante della prima".