Come racconta La Gazzetta dello Sport, laha messo le mani su, attaccante classe 2008 in arrivo dal Koper e già protagonista della massima serie del campionato sloveno con la Prima squadra. Sul giovanissimo c'era anche il Parma, mentre all'estero si erano palesati il Lipsia e alcuni club tedeschi. Il ragazzo, però, non ha avuto dubbi sulla scelta, soprattutto per l'idea di sfruttare il percorso giovanile alla Juve fino al possibile salto tra i "grandi", passando dalla Next Gen. Arrivo imminente, visite al JMedical nelle prossime ore. Durmisi muoverà i primi passi in Primavera.