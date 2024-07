Anche la classe arbitrale viaggia nel segno della continuità. Il Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri ha confermato, attraverso una nota ufficiale,in qualità di designatore degli arbitri della Can A e B.L'ex arbitro rimarrà dunque in carica per altre due stagioni, ovvero la 2024/25 e la 2025/26, al suo fianco ci saranno ancora Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini. Piena conferma anche per il responsabile delle designazioni della Serie C, l'ex fischietto romano Maurizio Ciampi. Infine cambia il responsabile del settore tecnico per la stagione sportiva 2024/2025: sarà Antonio Damato della sezione di Barletta. Confermato il coordinatore, Marco Falso.