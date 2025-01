Come ha giocato Araujo in Supercoppa

Ammonizioni: 1

Tocchi: 30

Percentuale passaggi: 92%, 20/22

Tackles: 2

Intercetti: 1

Una serata iniziata in panchina e che si concluderà con la coppa in mano per Ronaldche aveva iniziato fuori la finale di Supercoppa contro il Real Madrid. Il difensore del Barcellona è entrato al minuto 28 per sostituire l'infortunatoI blaugrana alla fine hanno battuto i rivali con il punteggio di 5-2. Può festeggiare l'obiettivo di mercato della Juventus.Araujo è riuscito ad entrare subito in partita e fornire nel complesso una prestazione solida contro le stelle del Real Madrid. Il difensore uruguaiano è rimasto in campo 62 minuti complessivi più recupero quindi. Ecco i numeri della sua partita.