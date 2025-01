Araujo, la rivelazione di Gavi: 'Resterà, molti giornalisti si inventano le cose...'

Dopo la vittoria in Coppa del Re del Barcellona, in cui è sceso in campo anche Ronaldil compagno del difensore, Gavi, è intervenuto nel post partita e ha parlato proprio del futuro di Araujo che sembrava essere lontano: "La maggior parte delle cose che escono sui giornali sono bugie ma sono sempre stato fiducioso sulla permanenza di Ronald". La Juventus era in trattativa con il difensore. Poi però Araujo nei giorni scorsi ha cambiato idea ed ha deciso di rimanere al Barcellona per la gioia della squadra blaugrana. Un cambiamento dovuto anche all'infortunio di Inigo Martinez, che permetterà al giocatore di ritrovare spazio in campo.