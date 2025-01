Il vantaggio del prestito secco



Le tensioni con lo United e Amorim

Partiamo dalle basi. Il Milan si avvicina a Marcus. L'attaccante inglese, attraverso il suo agente Maynard e il fratello Dane, ha già manifestato il gradimento per un trasferimento in Serie A, preferito rispetto alla Bundesliga. La svolta delle ultime ore riguarda la disponibilità del Manchester United a lasciarlo partire in prestito secco fino a giugno 2025, senza alcun diritto di riscatto.Questa formula rappresenta un’opportunità cruciale per il club rossonero: il Milan si farebbe carico solo dell’ingaggio fino al termine della stagione, con un contributo economico da parte dello United. Attualmenteguadagna oltre 13 milioni di euro netti annui, una cifra insostenibile per il Milan e per la maggior parte dei club italiani. Solo Dusan, alla, si avvicina a tali somme con uno stipendio da 12 milioni netti.Con il prestito secco, invece, il Milan evita di negoziare un eventuale riscatto o un contratto a lungo termine con il giocatore, concentrandosi esclusivamente sull’impatto immediato.



Il Manchester United sembra deciso a risolvere velocemente la questione, considerando il rapporto ormai deteriorato tra Rashford e il tecnico Ruben Amorim. “Lui si allena ed è disponibile, ma sono concentrato solo sulle prossime partite,” ha dichiarato l’allenatore portoghese, lasciando intendere che il futuro del giocatore è lontano da Old Trafford.



La concorrenza della Juventus



Il ventisettenne attaccante inglese è al centro di un intrigo internazionale. Ieri il suo agente è volato a Barcellona per sondare l’interesse dei blaugrana, ma le difficoltà legate al Fair Play Finanziario della Liga rendono complicato l’affare per i catalani.



Il Milan, invece, gode di una maggiore stabilità economica e può contare su diversi fattori favorevoli: il fascino di Milano, una città conosciuta per il suo stile e la sua cultura, e le buone referenze fornite a Rashford dal connazionale Fikayo Tomori. Inoltre, Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di squadra di Rashford, garantirebbe per la sua integrazione nello spogliatoio nonostante alcuni comportamenti sopra le righe in passato.



Le alternative: Trincao e Kolo Muani



Sebbene Rashford rappresenti il piano “A” per il Milan, il club non esclude altre opzioni. Tra queste spicca Trincao dello Sporting Lisbona, considerato una soluzione di ripiego ma comunque valida.



Parallelamente, il Manchester United punta a rinforzare il proprio attacco. Amorim sogna Viktor Gyökeres, valutato 100 milioni di euro (clausola rescissoria), ma potrebbe accontentarsi di Randal Kolo Muani, il cui rapporto con il PSG sembra al capolinea nonostante i 95 milioni spesi dai parigini nel 2023. Anche il Milan segue con interesse la situazione di Kolo Muani, monitorandola in parallelo alle trattative per Rashford.



La concorrenza internazionale



L’interesse per Rashford non è limitato al Milan. Juventus e Borussia Dortmund hanno effettuato sondaggi per l’attaccante inglese, complicando ulteriormente il quadro. Tuttavia, il Milan sembra al momento in vantaggio, forte di un progetto convincente e di condizioni economiche più favorevoli rispetto agli altri club in corsa.