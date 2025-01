Araujo-Juventus: la formula dell'operazione

La, che ha scalato le gerarchie e adesso è il nome principale per rinforzare la difesa bianconera. Il difensore del Barcellona ha aperto al trasferimento e anche i blaugrana valutano la cessione. Previsti nuovi contatti tra la Juve e il club spoagnolo per provare a sbloccare l'operazione.Per Araujo la Juventus propone un prestito con diritto di riscatto, senza quindi l'obbligo di acquistare il giocatore a fine stagione né delle condizioni per poter trasformare il prestito in acquisto definitivo. In questo modo per i bianconeri sarebbe un investimento non pesante dal punto di vista economico.