Tuttosport ha intervistato, Vicepremier e Ministro degli Esteri, che ha detto la sua anche sue il nuovo corso della Juventus: "Mi sembra un bel passista", le sue parole. "Ha fatto molto bene a Bologna e mi sembra che stia ottenendo risultati anche a Torino. Certo non si può pensare di partire da zero e arrivare subito al successo. La, intanto, è lì fra le prime, può giocarsela anche se c’è molto da affinare. Ma mi piacciono molto i giovani, mi piacciono molto Savona, che mi sembra affidabile, Thuram, Weah, Yildiz… Ho scoperto Di Gregorio che è un ottimo portiere e mi piace anche Perin. È una squadra che fra qualche anno potrebbe primeggiare in Europa. E mi sembra adatta a questa nuova Champions, che ha una formula più spettacolare".